У Запоріжжі на одному з міських маршрутів пасажири влаштували скандал

Зокрема, пасажири виштовхали з автобуса зайвого пасажира. Чоловік намагався проїхати в громадському транспорті стоячи, хоча за карантинними вимогами можна займати тільки місця для сидіння.

Відео з розбірками пасажирів виклали у Телеграм-каналі нетипове Запоріжжя (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно, що автобус не почав рух через порушення. Переконати чоловіка, який не захотів стояти в черзі, намагалися інші пасажири. Втім, почувши відмову, за справу взялися серйозніше.

Після цього двоє хлопців силою виштовхали порушника карантинних обмежень з салону.

"Самоорганізація населення в дії. Мужик хотів проїхати стоячи, пасажирам автобуса довелося його вивести самим", - сказано в коментарі до відео.

Також раніше повідомлялося, що уКиєві водій маршрутки хотів позбутися від 12-річного пасажира з велосипедом, але пасажири захистили дитину.

Водію це не сподобалося, і він зажадав, щоб пасажир з велосипедом покинув салон автобуса. У відповідь дитина заявила, що велосипед можна перевозити, так як він є спортивним інвентарем.

Нагадаємо, що працівники дитсадка нахабно обкрадають малюків, батьки підняли скандал.

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