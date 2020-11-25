У Дніпрі не у всіх квартирах почався опалювальний сезон

Як передає Politeka.net, про це повідомили незадоволені жителі міста в соцмережах.

В одному з Facebook-спільнот Дніпрянка з ж / м Північний поцікавилася, як йдуть справи з опаленням інших районах міста.

"Шановні городяни! Підкажіть як опалюються ваші квартири? Ж / м Північний обслуговується "Теплоенерго" температура в квартирах ледве доходить до 16 градусів, на вході в будинок подача опалення 44 градуси. Цікаво, у нас це пов'язано з назвою ж / м або у всіх таке опалення, хто обслуговується "Теплоенерго"", - написала дівчина.

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У коментарях жителі міста поділилися обстановкою в своїх квартирах. Як виявилося, більшість дніпрян також змушені мерзнути.

"Батареї ледве теплі на Кірова", "На Перемозі теж саме", "На Нагірці в п'ятиповерхівках опалення немає взагалі", "Це така солідарна система для всього Дніпра", "Батарея ледве-ледве теплі і прохолодно так це ще немає морозів", "Живу на Виборзькій, батареї практично холодні. Куди бігти або кому дзвонити не знаю. Люди підкажіть куди звернутися?", "У нас на пр. Гагаріна температура подачі 41*, мабуть, переживають за наші гаманці", - розповідали в мережі.