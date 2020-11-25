У Дніпрі не у всіх квартирах почався опалювальний сезон

Як передає Politeka.net, про це повідомили незадоволені жителі міста в соцмережах.

В одному з Facebook-спільнот Дніпрянка з ж / м Північний поцікавилася, як йдуть справи з опаленням інших районах міста.

"Шановні городяни! Підкажіть як опалюються ваші квартири? Ж / м Північний обслуговується "Теплоенерго" температура в квартирах ледве доходить до 16 градусів, на вході в будинок подача опалення 44 градуси. Цікаво, у нас це пов'язано з назвою ж / м або у всіх таке опалення, хто обслуговується "Теплоенерго"", - написала дівчина.

У коментарях жителі міста поділилися обстановкою в своїх квартирах. Як виявилося, більшість дніпрян також змушені мерзнути.