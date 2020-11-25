В Днепре не во всех квартирах начался отопительный сезон

Как передает Politeka.net, об этом сообщили недовольные жители города в соцсетях.

В одном из Facebook-сообществ днепрянка с ж/м Северный поинтересовалась, как обстоят дела с отоплением других районах города.

"Уважаемые горожане! Подскажите как отапливаются ваши квартиры? Ж/ м Северный обслуживается "Теплоэнерго" температура в квартирах еле доходит до 16 градусов, на входе в дом подача отопления 44 градуса. Интересно, у нас это связано с названием ж/м или у всех такое отопление, кто обслуживается "Теплоэнерго"", - написала девушка.

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В комментариях жители города поделились обстановкой в своих квартирах. Как оказалось, большинство днепрян также вынуждены мерзнуть.

"Батареи еле теплые на Кирова", "На Победе тоже самое", "На Нагорке в пятиэтажках отопления нет вообще", " Это такая солидарная система для всего Днепра", "Батарея еле-еле тёплые и прохладно так это ещё нет морозов", "Живу на Выборгской, батареи практически холодные. Куда бежать или кому звонить не знаю. Люди подскажите куда обратиться?", "У нас на пр. Гагарина температура подачи 41*, видимо переживают за наши кошельки", - рассказывали в сети.