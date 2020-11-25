В Днепре не во всех квартирах начался отопительный сезон

Как передает Politeka.net, об этом сообщили недовольные жители города в соцсетях.

В одном из Facebook-сообществ днепрянка с ж/м Северный поинтересовалась, как обстоят дела с отоплением других районах города.

"Уважаемые горожане! Подскажите как отапливаются ваши квартиры? Ж/ м Северный обслуживается "Теплоэнерго" температура в квартирах еле доходит до 16 градусов, на входе в дом подача отопления 44 градуса. Интересно, у нас это связано с названием ж/м или у всех такое отопление, кто обслуживается "Теплоэнерго"", - написала девушка.

В комментариях жители города поделились обстановкой в своих квартирах. Как оказалось, большинство днепрян также вынуждены мерзнуть.