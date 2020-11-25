Де хоч крапля співчуття до людини...

У квітковому магазині Дніпропетровської області стався неприємний інцидент

Подробиці події в Жовтих Водах розповіли на Дніпровській Панорамі.

Так, чоловік зайшов в квітковий магазин і попросив продати йому траурну стрічку. Продавець йому відмовив, пояснивши це тим, що стрічку він може купити тільки разом з букетом.

Варто відзначити, що в коментарях з'явилася дівчина, яка представилася продавцем даного магазину і пояснилася:

"Приношу свої вибачення чоловікові за те, що сталося. Просто стрічки залишалося дуже мало, а похорон ще не закінчувалися. Нам потрібно продавати квіти зі стрічкою, вона для квітів безкоштовна", - написала дівчина.

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