У квітковому магазині Дніпропетровської області стався неприємний інцидент
Подробиці події в Жовтих Водах розповіли на Дніпровській Панорамі.
Так, чоловік зайшов в квітковий магазин і попросив продати йому траурну стрічку. Продавець йому відмовив, пояснивши це тим, що стрічку він може купити тільки разом з букетом.
Варто відзначити, що в коментарях з'явилася дівчина, яка представилася продавцем даного магазину і пояснилася:
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"Приношу свої вибачення чоловікові за те, що сталося. Просто стрічки залишалося дуже мало, а похорон ще не закінчувалися. Нам потрібно продавати квіти зі стрічкою, вона для квітів безкоштовна", - написала дівчина.
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