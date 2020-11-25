Где хоть капля сострадания к человеку...

В цветочном магазине Днепропетровской области произошел неприятный инцидент

Подробности произошедшего в Желтых Водах рассказали на Днепровской Панораме.

Так, мужчина зашел в цветочный магазин и попросил продать ему траурную ленту. Продавец ему отказал, объяснив это тем, что ленту он может купить только вместе с букетом.

Стоит отметить, что в комментариях появилась девушка, которая представилась продавцом данного магазина и объяснилась:

"Приношу свои извинения мужчине за происшедшее. Просто ленты оставалось очень мало, а похороны ещё не заканчивались. Нам нужно продавать цветы с лентой, она для цветов бесплатная", - написала девушка.

Ранее мы сообщали, что введение карантина выходного дня обернулось абсурдной ситуацией в городе Калуш на Прикарпатье.

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В соцсетях эта история вызвала шквал комментариев, в которых пользователи не жалели «ласковых слов» в адрес правоохранителей.

Напомним, вирус унес жизнь молодой украинки, последние слова всплыли в сети.

Как сообщала Politeka, украинка так и не дождалась помощи, трагедия произошла на пороге больницы.

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