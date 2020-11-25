В цветочном магазине Днепропетровской области произошел неприятный инцидент
Подробности произошедшего в Желтых Водах рассказали на Днепровской Панораме.
Так, мужчина зашел в цветочный магазин и попросил продать ему траурную ленту. Продавец ему отказал, объяснив это тем, что ленту он может купить только вместе с букетом.
Стоит отметить, что в комментариях появилась девушка, которая представилась продавцом данного магазина и объяснилась:
Фигуристая "невеста" Харламова задрала ногу и свела с ума раскованными позами без белья: "Желание приласкать..."
Жена Олега Винника показала себя после тяжелой болезни, что с Таюне сейчас: "Меня спасали..."
"Ножки мамины": семилетняя дочь Пугачевой и Галкина ошеломила видом с очками и белоснежной вуалью
Друг Харламова раскрыл настоящую причину развода с Асмус: «Он помешан на...»
"Приношу свои извинения мужчине за происшедшее. Просто ленты оставалось очень мало, а похороны ещё не заканчивались. Нам нужно продавать цветы с лентой, она для цветов бесплатная", - написала девушка.
Ранее мы сообщали, что введение карантина выходного дня обернулось абсурдной ситуацией в городе Калуш на Прикарпатье.
Там полицейские составили протокол на ритуальную службу «Скорбота» за то, что похоронное бюро работало в субботу.
В соцсетях эта история вызвала шквал комментариев, в которых пользователи не жалели «ласковых слов» в адрес правоохранителей.
Напомним, вирус унес жизнь молодой украинки, последние слова всплыли в сети.
Как сообщала Politeka, украинка так и не дождалась помощи, трагедия произошла на пороге больницы.
Также Politeka писала, что количество больной вирусом молодежи резко выросло, обнаружен опасный синдром.