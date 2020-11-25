У Павлограді на Дніпропетровщині люди змушені стояти годинами стояти в чергах на маршрутки

Як передає Politeka.net, про це повідомив місцевий депутат Павло Вершина на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, водії автобусів беруть пасажирів тільки на сидячі місця.

"Як бачимо, всі дотримуються встановлених законом норм, що стосуються карантинних обмежень. На мою особисту думку, така обстановка, тільки погіршує ситуацію. Імовірність того, що люди захворіють чекаючи в черзі в сиру і холодну погоду, набагато вище, ніж ймовірність зараження в автобусі", - вважає Вершина.
Депутат прийшов до висновку, що подібна ситуація спостерігається на всіх зупинках в місті і закликав колег разом вирішувати проблему.

Місцеві жителі зазначили, що така проблема дійсно існує.

"І за проїзд піднімуть ціни, витрати зросли, менше пасажирів. 1-ше фото - на Комарова (якщо не помиляюся) ми там не стоїмо 50 хвилин, максимум 20 хвилин.. Причому, це в годину пік", " Автобусів вдосталь їздить, ось тільки людей багато, проміжок 5-7 хвилин, люди всі йдуть на кінцеву, щоб виїхати, набиваються всі сидячі місця.... Ніде вже не зупиняється.... Вийшла на 1 годину раніше, але все одно запізнилася", - писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, в Дніпрі мають намір обмежити рух транспорту в центрі міста.

Причиною цьому стане будівництво торгово-офісного комплексу.

Згідно з даними, обмеження набудуть чинності з 7 грудня 2020 і діятимуть пів року до травня 2021-го.

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