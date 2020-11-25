У Павлограді на Дніпропетровщині люди змушені стояти годинами стояти в чергах на маршрутки

Як передає Politeka.net, про це повідомив місцевий депутат Павло Вершина на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, водії автобусів беруть пасажирів тільки на сидячі місця.

"Як бачимо, всі дотримуються встановлених законом норм, що стосуються карантинних обмежень. На мою особисту думку, така обстановка, тільки погіршує ситуацію. Імовірність того, що люди захворіють чекаючи в черзі в сиру і холодну погоду, набагато вище, ніж ймовірність зараження в автобусі", - вважає Вершина.

Депутат прийшов до висновку, що подібна ситуація спостерігається на всіх зупинках в місті і закликав колег разом вирішувати проблему.