У Павлограді на Дніпропетровщині люди змушені стояти годинами стояти в чергах на маршрутки
Як передає Politeka.net, про це повідомив місцевий депутат Павло Вершина на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, водії автобусів беруть пасажирів тільки на сидячі місця.
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Місцеві жителі зазначили, що така проблема дійсно існує.
Нагадаємо, в Дніпрі мають намір обмежити рух транспорту в центрі міста.
Причиною цьому стане будівництво торгово-офісного комплексу.
Згідно з даними, обмеження набудуть чинності з 7 грудня 2020 і діятимуть пів року до травня 2021-го.
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