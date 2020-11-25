В Павлограде на Днепропетровщине люди вынуждены стоять часами стоять в очередях на маршрутки

Как передает Politeka.net, об этом сообщил местный депутат Павел Вершина на своей страничке в Facebook.

По его словам, водители автобусов берут пассажиров только на сидячие места.