В Павлограде на Днепропетровщине люди вынуждены стоять часами стоять в очередях на маршрутки

Как передает Politeka.net, об этом сообщил местный депутат Павел Вершина на своей страничке в Facebook.

По его словам, водители автобусов берут пассажиров только на сидячие места.

"Как видим, все соблюдают установленные законом нормы, касающиеся карантинных ограничений. По моему личному мнению, такая обстановка, только усугубляет ситуацию. Вероятность того, что люди заболеют ожидая в очереди в сырую и холодную погоду, намного выше, чем вероятность заражения в автобусе", - считает Вершина.
Депутат пришел к выводу, что подобная ситуация наблюдается на всех остановках в городе и призвал коллег вместе решать проблему.

Местные жители отметили, что такая проблема действительно существует.

"И за проезд поднимут цены, расходы возросли, меньше пассажиров. 1е фото- на Комарова( если не ошибаюсь) Мы там не стоим 50 минут, максимум 20 минут.. Причем это в час пик", "Автобусов достаточно ездит,вот только людей много, промежуток 5-7 минут, люди все идут на конечную чтоб уехать, набиваются все сидячие места.... Негде уже не останавливается.... Вышла на 1 час раньше, но все равно опоздала", - писали в комментариях под постом.

Напомним, в Днепре намерены ограничить движение транспорта в центре города.

Причиной этому станет строительство торгово-офисного комплекса.

Согласно данным, ограничения вступят в силу с 7 декабря 2020 и будут действовать пол года до мая 2021-го.

Напомним, вандалы устроили погром в ботсаду Киева: кадры бесчинства.

Ранее Politeka сообщала, что вандалы устроили небывалый погром в Одессе, съехалась полиция: "украли 10 крестов".

Также Politeka сообщала, что в Харькове вандалы обнесли спортивную площадку, видео: позарились на блины.