В Павлограде на Днепропетровщине люди вынуждены стоять часами стоять в очередях на маршрутки
Как передает Politeka.net, об этом сообщил местный депутат Павел Вершина на своей страничке в Facebook.
По его словам, водители автобусов берут пассажиров только на сидячие места.
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Местные жители отметили, что такая проблема действительно существует.
Напомним, в Днепре намерены ограничить движение транспорта в центре города.
Причиной этому станет строительство торгово-офисного комплекса.
Согласно данным, ограничения вступят в силу с 7 декабря 2020 и будут действовать пол года до мая 2021-го.
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