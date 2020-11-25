У Дніпрі пішов їх життя один з головних анестезіологів області
Як передає Politeka.net, трагічні новини повідомив його колега Сергій Куликов на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні у анестезіологів Дніпропетровщини велика втрата... Свій земний шлях закінчив лікар-анестезіолог вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент, перший завідувач кафедри постдипломної підготовки анестезіологів ДМІ, четвертий головний анестезіолог Дніпропетровської області Юрій Семенович Петренко", - йдеться в повідомленні.
Куликов Юрій Семенович до останньої хвилини рятуючи життя інших. Про причини смерті найдосвідченішого лікаря не повідомляється.
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Олександр воював у зоні АТО, а після повернення до мирного життя регулярно допомагав бійцям. Він був ініціатором створення Громадської ради при ОДА – посередника між людьми та керівникам області.
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Зазначимо, найбільша кількість підтверджених випадків вірусу за минулу добу зареєстровано в Дніпропетровській області - 1255.
Всього за час пандемії на Дніпропетровщині було підтверджено 31861 випадок вірусу.
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