Юрий Семенович был одним из главных анестезиологов области

В Днепре ушел их жизни один из главных анестезиологов области



Как передает Politeka.net, трагические новости сообщил его коллега Сергей Куликов на своей страничке в Facebook.

"Сегодня у анестезиологов Днепропетровщины большая утрата... Свой земной путь закончил врач-анестезиолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент, первый заведующий кафедры постдипломной подготовки анестезиологов ДМИ, четвертый главный анестезиолог Днепропетровской области Юрий Семенович Петренко", - говорится в сообщении.



Юрий Семенович до последней минуты спасая жизни других. О причинах смерти опытнейшего врача не сообщается.

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Александр воевал в зоне АТО, а после возвращения к мирной жизни регулярно помогал бойцам. Он был инициатором создания общественного совета при ОГА – посредника между людьми и руководителям области.

Отметим, наибольшее количество подтвержденных случаев вируса за минувшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской области - 1255.

Всего за время пандемии на Днепропетровщине был подтвержден 31861 случай вируса.

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Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.

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