В Днепре ушел их жизни один из главных анестезиологов области
Как передает Politeka.net, трагические новости сообщил его коллега Сергей Куликов на своей страничке в Facebook.
"Сегодня у анестезиологов Днепропетровщины большая утрата... Свой земной путь закончил врач-анестезиолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент, первый заведующий кафедры постдипломной подготовки анестезиологов ДМИ, четвертый главный анестезиолог Днепропетровской области Юрий Семенович Петренко", - говорится в сообщении.
Юрий Семенович до последней минуты спасая жизни других. О причинах смерти опытнейшего врача не сообщается.
Также мы сообщали, что 22 ноября ушел из жизни помощник главы областной государственной администрации, ветеран АТО Александр Мотрюк
Александр воевал в зоне АТО, а после возвращения к мирной жизни регулярно помогал бойцам. Он был инициатором создания общественного совета при ОГА – посредника между людьми и руководителям области.
Роскошная Джоли прикрыла пикантные места ягодами на постели: "Да, клубничка хороша"
Харламов удивил решением по разделу имущества с Кристиной Асмус, особняк ей не достался: "Переписал на..."
Фигуристая "невеста" Харламова задрала ногу и свела с ума раскованными позами без белья: "Желание приласкать..."
Полностью поседевший Филипп Киркоров появился без парика, правдивые кадры: совсем дедушка
Отметим, наибольшее количество подтвержденных случаев вируса за минувшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской области - 1255.
Всего за время пандемии на Днепропетровщине был подтвержден 31861 случай вируса.
Как писала Politeka, в Днепре из больниц массово увольняются медики, врачи в замешательстве
Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.
Также Politeka сообщала, что студенты Днепра рассказали о многочисленных случаях китайского вируса