У мережі з'явилося відео, на якому невідомий скидав сміття в річку Дніпро

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував Олександр Єромошенко на своїй сторінці в Facebook.



За його словами, відео було знято 23 листопада.

"Друзі прислали цікаве відео. У ньому якась двонога істота з кіоску під центральним мостом викидає сміття в річку Дніпро. Цікаво, що вони там роблять "цілодобово"? У мене нульова толерантність до таких персонажів. І я вважаю, що вони повинні бути відомі всьому місту. Адже ви хочете що б річка була чистою?",- повідомив дніпрянин.

На кадрах видно, як чоловік з пакетом сміття в руках шукає місце зручніше, для того щоб викинути його в річку.

Такий вчинок чоловіка викликав невдоволення з боку дніпрян:



"Може він риб підгодовував залишками їжі? Туди і великі кафе зливають іноді і можливо ще якісь споруди по берегу", " там саме сміття", "А хто знімав, він що риба? Говорити не може? Ось через таких мовчунів ніхто нікого не боїться", - писали в коментарях під відео.

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