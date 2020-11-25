У мережі з'явилося відео, на якому невідомий скидав сміття в річку Дніпро
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував Олександр Єромошенко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, відео було знято 23 листопада.
"Друзі прислали цікаве відео. У ньому якась двонога істота з кіоску під центральним мостом викидає сміття в річку Дніпро. Цікаво, що вони там роблять "цілодобово"? У мене нульова толерантність до таких персонажів. І я вважаю, що вони повинні бути відомі всьому місту. Адже ви хочете що б річка була чистою?",- повідомив дніпрянин.
На кадрах видно, як чоловік з пакетом сміття в руках шукає місце зручніше, для того щоб викинути його в річку.
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Такий вчинок чоловіка викликав невдоволення з боку дніпрян:
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