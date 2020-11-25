В сети появилось видео, на котором неизвестный сбрасывал мусор в реку Днепр
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал Александр Еромошенко на своей страничке в Facebook.
По его словам, видео было снято 23 ноября.
"Друзья прислали интересное видео. В нем некое двуногое существо из киоска под центральным мостом выбрасывает мусор в реку Днепр. Интересно, что они там делают "круглосуточно"? У меня нулевая толерантность к таким персонажам. И я считаю, что они должны быть известны всему городу. Ведь Вы хотите что бы река была чистой?", - сообщил днепрянин.
На кадрах видно, как мужчина с пакетом мусора в руках ищет место поудобней, для того чтобы выбросить его в реку.
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Такой поступок мужчины вызвал недовольство со стороны днепрян:
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