В сети появилось видео, на котором неизвестный сбрасывал мусор в реку Днепр

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал Александр Еромошенко на своей страничке в Facebook.



По его словам, видео было снято 23 ноября.

"Друзья прислали интересное видео. В нем некое двуногое существо из киоска под центральным мостом выбрасывает мусор в реку Днепр. Интересно, что они там делают "круглосуточно"? У меня нулевая толерантность к таким персонажам. И я считаю, что они должны быть известны всему городу. Ведь Вы хотите что бы река была чистой?", - сообщил днепрянин.

На кадрах видно, как мужчина с пакетом мусора в руках ищет место поудобней, для того чтобы выбросить его в реку.

Такой поступок мужчины вызвал недовольство со стороны днепрян:



"Может он рыб прикармливал остатками еды? Туда и большие кафе сливают иногда и возможно еще какие-то постройки по берегу", "Там именно мусор", "А кто снимал, он что рыба? Говорить не может? Вот из-за таких молчунов никто никого не боится", - писали в комментариях под видео.

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