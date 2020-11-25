У Дніпрі невідомі пошкодили світлодіодне підсвічування лавочок

Як передає Politeka.net, наслідки нічних "подвигів" вандалів показали у Facebook-спільноті "Райончик".

Близько місяця тому на проспекті Калнишевського в Дніпрі встановили мікро-сквери, де підсвічувались лавочки.

Але вночі, 25 листопада, невідомим не сподобалася світлодіодні лампи і їх намагалися видерти.

У коментарях під постом Дніпряни не стримувалися у висловлюваннях, реагуючи на такий вчинок городян. Деякі навіть запропонували вирішення даної проблеми.

Популярні новини зараз

Розкішна Джолі прикрила пікантні місця ягодами на ліжку: "так, полуничка хороша"

Харламов здивував рішенням по розділу майна з Христиною Асмус, особняк їй не дістався: "переписав на..."

Розкрита причина раку у Заворотнюк, яка порвала всі зв'язки з подругами: "Вона сама вже зрозуміла, що..."

51-річна Дженніфер Лопес без білизни та комплексів постала перед камерою: "У краси немає терміну придатності"
Показати ще

"Треба відеоспостереження, а потім їх на виправні роботи, прибирання в цих скверах листя прибирати, взимку сніг", "Камери треба ставити і жорстко карати!", "Роблять же таку красу і зручності для нас, ну чому не всі це розуміють? Люди, ну коли ж ми станемо цивілізованими, підемо від дикунства???", "Тварі і нищеброди на таке здатні, звикли жити в злиднях, так і чинять, дуже шкода", "Організовуємо народну дружину?",- писали незадоволені жителі міста.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі невідомі розписали білою фарбою ліхтарні опори на Новому мосту.

Невідомі примудрилися списати 12 стовпів всього за одну ніч.

Нагадаємо, вандали влаштували погром у ботсаду Києва: кадри безчинства.

Раніше Politeka повідомляла, що вандали влаштували небувалий погром в Одесі, з'їхалася поліція: "вкрали 10 хрестів".

Також Politeka повідомляла, що в Харкові вандали обнесли спортивний майданчик, відео: зазіхнули на Млинці.