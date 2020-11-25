У Дніпрі невідомі пошкодили світлодіодне підсвічування лавочок
Як передає Politeka.net, наслідки нічних "подвигів" вандалів показали у Facebook-спільноті "Райончик".
Близько місяця тому на проспекті Калнишевського в Дніпрі встановили мікро-сквери, де підсвічувались лавочки.
Але вночі, 25 листопада, невідомим не сподобалася світлодіодні лампи і їх намагалися видерти.
У коментарях під постом Дніпряни не стримувалися у висловлюваннях, реагуючи на такий вчинок городян. Деякі навіть запропонували вирішення даної проблеми.
Розкішна Джолі прикрила пікантні місця ягодами на ліжку: "так, полуничка хороша"
Харламов здивував рішенням по розділу майна з Христиною Асмус, особняк їй не дістався: "переписав на..."
Розкрита причина раку у Заворотнюк, яка порвала всі зв'язки з подругами: "Вона сама вже зрозуміла, що..."
51-річна Дженніфер Лопес без білизни та комплексів постала перед камерою: "У краси немає терміну придатності"
Також ми повідомляли, що в Дніпрі невідомі розписали білою фарбою ліхтарні опори на Новому мосту.
Нагадаємо, вандали влаштували погром у ботсаду Києва: кадри безчинства.
Раніше Politeka повідомляла, що вандали влаштували небувалий погром в Одесі, з'їхалася поліція: "вкрали 10 хрестів".
Також Politeka повідомляла, що в Харкові вандали обнесли спортивний майданчик, відео: зазіхнули на Млинці.