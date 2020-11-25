Ну що за люди?

У Дніпрі невідомі пошкодили світлодіодне підсвічування лавочок



Як передає Politeka.net, наслідки нічних "подвигів" вандалів показали у Facebook-спільноті "Райончик".



Близько місяця тому на проспекті Калнишевського в Дніпрі встановили мікро-сквери, де підсвічувались лавочки.

Але вночі, 25 листопада, невідомим не сподобалася світлодіодні лампи і їх намагалися видерти.

У коментарях під постом Дніпряни не стримувалися у висловлюваннях, реагуючи на такий вчинок городян. Деякі навіть запропонували вирішення даної проблеми.