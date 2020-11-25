В Днепре неизвестные повредили светодиодную подсветку лавочек
Как передает Politeka.net, последствия ночных "подвигов" вандалов показали в Facebook-сообществе "Райончик".
Около месяца назад на проспекте Калнышевского в Днепре установили микро-скверы, где подсвечивались лавочки.
Но ночью, 25 ноября, неизвестным не понравилась светодиодные лампы и их пытались выдрать.
В комментариях под постом днепряне не сдерживались в высказываниях, реагируя на такой поступок горожан. Некоторые даже предложили решения данной проблемы.
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