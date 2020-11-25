Ну что за люди?

В Днепре неизвестные повредили светодиодную подсветку лавочек



Как передает Politeka.net, последствия ночных "подвигов" вандалов показали в Facebook-сообществе "Райончик".



Около месяца назад на проспекте Калнышевского в Днепре установили микро-скверы, где подсвечивались лавочки.

Но ночью, 25 ноября, неизвестным не понравилась светодиодные лампы и их пытались выдрать.

В комментариях под постом днепряне не сдерживались в высказываниях, реагируя на такой поступок горожан. Некоторые даже предложили решения данной проблемы.