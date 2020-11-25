В Днепре неизвестные повредили светодиодную подсветку лавочек

Как передает Politeka.net, последствия ночных "подвигов" вандалов показали в Facebook-сообществе "Райончик".

Около месяца назад на проспекте Калнышевского в Днепре установили микро-скверы, где подсвечивались лавочки.

Но ночью, 25 ноября, неизвестным не понравилась светодиодные лампы и их пытались выдрать.

В комментариях под постом днепряне не сдерживались в высказываниях, реагируя на такой поступок горожан. Некоторые даже предложили решения данной проблемы.

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"Надо видеонаблюдение, а потом их на исправительные работы, уборка в этих скверах листья убирать, зимой снег", "Камеры надо ставить и жёстко наказывать!", "Делают же такую красоту и удобства для нас, ну почему не все это понимают? Люди, ну когда же мы станем цивилизованными, уйдем от дикарства???", "Твари и нищеброды на такое способны, привыкли жить в нищете, так и поступают, очень жаль", "Организовываем народную дружину?", - писали недовольные жители города.

Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные расписали белой краской фонарные опоры на Новом мосту.

Неизвестные умудрились исписать 12 столбов всего за одну ночь.

Напомним, вандалы устроили погром в ботсаду Киева: кадры бесчинства.

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