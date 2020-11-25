У Запорізькій області на дні річки Дніпро археологи виявили унікальну знахідку

Так, на глибині 9,8 метрів трохи нижче Хортиці виявили оковитий залізом лафет (спеціальне пристосування, на якому закріплюють ствол знаряддя - прим. ред.). Це перша знахідка такого типу в Україні, попередньо вона датується 17-18 століттями часів козаків, повідомляє Національний заповідник " Хортиця".

За словами співробітника заповідника Валерія Нефьодова, такий лафет використовувався з потужною гарматою калібру до 32 фунтів. За допомогою даної зброї воїни штурмували фортеці і міста.

В Україні подібних знахідок ще не було. Дуже мала кількість подібних лафетів знаходяться в деяких музеях світу. Лише одиниці збереглися до наших часів. Знахідку виявили під час гідроархеологічних досліджень.

На поверхні дна Дніпра виступала лише невелика частина цього лафета і археологи спочатку подумали, що це фрагмент борту корабля або якась деталь. Його чекає подальша реставрація, після чого він стане одним з експонатів майбутнього музею судноплавства на Хортиці.

Цього місяця на острові Хортиця знайшли іншу унікальну археологічну знахідку - поховання Скіфського воїна, вік якого оцінюється в 2500 років.

У похованні археологи виявили залізний ніж з кістяною рукояткою, залишки Сагайдака з бронзовими стрілами і жертовну їжу.

Як повідомляла Politeka, археологи виявили приголомшливі шедеври віком 2000 років.

Нагадаємо, електрик виявив тисячолітній скарб по дорозі на роботу.

Також Politeka писала, що під Одесою археологи відкопали божество.