В Запорожской области на дне реки Днепр археологи обнаружили уникальную находку
Так, на глубине 9,8 метров чуть ниже Хортицы обнаружили окованный железом лафет (специальное приспособление, на котором закрепляют ствол орудия - прим. ред.). Это первая находка такого типа в Украине, предварительно она датируется 17-18 веками времен казачества, сообщает Национальный заповедник "Хортица".
По словам сотрудника заповедника Валерия Нефедова, такой лафет использовался с мощной пушкой калибра до 32 фунтов. С помощью данного оружия воины штурмовали крепости и города.
В Украине подобных находок еще не было. Очень малое количество подобных лафетов находятся в некоторых музеях мира. Лишь единицы сохранились до наших времен. Находку обнаружили во время гидроархеологических исследований.
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На поверхности дна Днепра выступала лишь небольшая часть этого лафета и археологи сначала подумали, что это фрагмент борта корабля или какая-то деталь. Теперь станок ждет дальнейшая реставрация, после чего он станет одним из экспонатов будущего музея судоходства на Хортице.
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