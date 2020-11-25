В Запорожской области на дне реки Днепр археологи обнаружили уникальную находку

Так, на глубине 9,8 метров чуть ниже Хортицы обнаружили окованный железом лафет (специальное приспособление, на котором закрепляют ствол орудия - прим. ред.). Это первая находка такого типа в Украине, предварительно она датируется 17-18 веками времен казачества, сообщает Национальный заповедник "Хортица".

По словам сотрудника заповедника Валерия Нефедова, такой лафет использовался с мощной пушкой калибра до 32 фунтов. С помощью данного оружия воины штурмовали крепости и города.

В Украине подобных находок еще не было. Очень малое количество подобных лафетов находятся в некоторых музеях мира. Лишь единицы сохранились до наших времен. Находку обнаружили во время гидроархеологических исследований.

На поверхности дна Днепра выступала лишь небольшая часть этого лафета и археологи сначала подумали, что это фрагмент борта корабля или какая-то деталь. Теперь станок ждет дальнейшая реставрация, после чего он станет одним из экспонатов будущего музея судоходства на Хортице.

В этом месяце на острове Хортица нашли другую уникальную археологическую находку - захоронение скифского воина, возраст которого оценивается в 2500 лет.

В захоронении археологи обнаружили железный нож с костяной рукояткой, остатки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу.

Как сообщала Politeka, археологи обнаружили невероятные шедевры возрастом 2000 лет.

Напомним, электрик обнаружил тысячелетний клад по дороге на работу.

Также Politeka писала, что под Одессой археологи откопали божество.