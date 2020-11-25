У Дніпрі мають намір обмежити рух транспорту в центрі міста

Причиною цьому стане будівництво торгово-офісного комплексу, передає "Дніпро Оперативний".

Згідно з даними, обмеження набудуть чинності з 7 грудня 2020 і діятимуть пів року.



Так, до 10 травня 2021 року збираються перекрити вулицю Воскресенську на ділянці від Костомарівської до Святослава Хороброго. Крім того, планують звузити проїжджу частину по вулиці Костомарівській в районі будинку № 4, вулиці Короленка від вулиці Свєтлова до Костомарівської і по вулиці Воскресенській в районі будинків № 44, 46.

Дніпрянам пообіцяли надати нову схему маршруту за даними адресами.





Раніше ми повідомляли, що на житловому масиві Лівобіжний-3 люди в помаранчевих жилетах стали масово викопувати туї.

На опублікованих кадрах видно, що комунальні працівники почали викопувати дерева вздовж Лівобережної алеї, але люди стали на захист. За словами працівників, діяли вони за дорученням влади.

Місцевим жителям вдалося зупинити працівників і, як виявилося, дерев викопувалися помилково.

Нагадаємо, вандали влаштували погром у ботсаду Києва: кадри безчинства.

Раніше Politeka повідомляла, що вандали влаштували небувалий погром в Одесі, з'їхалася поліція: "вкрали 10 хрестів".

Також Politeka повідомляла, що в Харкові вандали обнесли спортивний майданчик, відео: зазіхнули на Млинці.





