В Днепре намерены ограничить движение транспорта в центре города

Причиной этому станет строительство торгово-офисного комплекса, передает "Днепр Оперативный".

Согласно данным, ограничения вступят в силу с 7 декабря 2020 и будут действовать пол года.



Так, до 10 мая 2021 собираются перекрыть улицу Воскресенскую на участке от Костомаровской до Святослава Хороброго. Кроме того планируют сузить проезжую часть по улице Костомаровской в районе дома № 4, улицы Короленко от улицы Светлова до Костомаровской и по улице Воскресенской в районе домов № 44, 46.

Днепрянам пообещали предоставить новую схему маршрута по данным адресам.





Ранее мы сообщали, что на жилом массиве Левобежный-3 люди в оранжевых жилетах стали массово выкапывать туи.

На опубликованных кадрах видно, что коммунальные работники начали выкапывать деревья вдоль левобережной аллеи, но люди встали на защиту. По словам работников, действовали они по поручению властей.

Местным жителям удалось остановить работников и, как оказалось, деревь выкапывались по ошибке.

Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные расписали белой краской фонарные опоры на Новом мосту.

Неизвестные умудрились исписать 12 столбов всего за одну ночь.

Напомним, вандалы устроили погром в ботсаду Киева: кадры бесчинства.

Ранее Politeka сообщала, что вандалы устроили небывалый погром в Одессе, съехалась полиция: "украли 10 крестов".

Также Politeka сообщала, что в Харькове вандалы обнесли спортивную площадку, видео: позарились на блины.





