Підприємці та звільнені працівники у Дніпрі можуть отримати 8 тисяч гривень допомоги від держави



Як передає Politeka.net, компенсацію для постраждалих від пандемії українців пообіцяв президент Володимир Зеленський у відеозверненні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За словами глави держави, вже найближчим часом на розгляд до Верховної Ради будуть направлені відповідні законопроекти.

"Якщо ви ФОП і змушені закрити бізнес, або найманий працівник, якого звільняють, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень", - зазначив Зеленський.

Отримати допомогу від держави можна буде отримати за допомогою програми"Дія".

Раніше ми повідомляли, що міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко виступив з пропозицією відсвяткувати Новий, 2021 рік онлайн.

Міністр упевнений, що держава повинна подбати про постраждалих від локдауна, а українці повинні зрозуміти важливість такого рішення.



