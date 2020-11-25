Підприємці та звільнені працівники у Дніпрі можуть отримати 8 тисяч гривень допомоги від держави
Як передає Politeka.net, компенсацію для постраждалих від пандемії українців пообіцяв президент Володимир Зеленський у відеозверненні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
За словами глави держави, вже найближчим часом на розгляд до Верховної Ради будуть направлені відповідні законопроекти.
"Якщо ви ФОП і змушені закрити бізнес, або найманий працівник, якого звільняють, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень", - зазначив Зеленський.
Отримати допомогу від держави можна буде отримати за допомогою програми"Дія".
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Міністр упевнений, що держава повинна подбати про постраждалих від локдауна, а українці повинні зрозуміти важливість такого рішення.
Нагадаємо, карантин для протидії поширенню вірусу в Україні ввели з 12 березня. На даний момент діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.
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