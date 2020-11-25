Предприниматели и Уволенные работники в Днепре могут получить 8 тысяч гривен помощи от государства



Как передает Politeka.net, компенсацию для пострадавших от пандемии украинцев пообещал президент Владимир Зеленский в видеообращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По словам главы государства, уже в ближайшее время на рассмотрение в Верховную Раду будут направлены соответственные законопроекты.

"Если вы ФОП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен", - отметил Зеленский.

Получить помощь от государства можно будет получить с помощью приложения "Дія".

Ранее мы сообщали, что Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выступил с предложением отпраздновать Новый, 2021 год онлайн.

Министр уверен, что государство должно позаботится о пострадавших от локдауна, а украинцы должны понять важность такого решения.



