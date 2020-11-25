Предприниматели и Уволенные работники в Днепре могут получить 8 тысяч гривен помощи от государства
Как передает Politeka.net, компенсацию для пострадавших от пандемии украинцев пообещал президент Владимир Зеленский в видеообращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам главы государства, уже в ближайшее время на рассмотрение в Верховную Раду будут направлены соответственные законопроекты.
"Если вы ФОП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен", - отметил Зеленский.
Получить помощь от государства можно будет получить с помощью приложения "Дія".
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Министр уверен, что государство должно позаботится о пострадавших от локдауна, а украинцы должны понять важность такого решения.
Напомним, карантин для противодействия распространению вируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.
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