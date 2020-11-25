Предприниматели и Уволенные работники в Днепре могут получить 8 тысяч гривен помощи от государства

Как передает Politeka.net, компенсацию для пострадавших от пандемии украинцев пообещал президент Владимир Зеленский в видеообращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам главы государства, уже в ближайшее время на рассмотрение в Верховную Раду будут направлены соответственные законопроекты.

"Если вы ФОП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен", - отметил Зеленский.

Получить помощь от государства можно будет получить с помощью приложения "Дія".

Ранее мы сообщали, что Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выступил с предложением отпраздновать Новый, 2021 год онлайн.

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украинцы, карантин, коронавирус, локдаун

Министр уверен, что государство должно позаботится о пострадавших от локдауна, а украинцы должны понять важность такого решения.

Напомним, карантин для противодействия распространению вируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Как писала Politeka, в Днепре из больниц массово увольняются медики, врачи в замешательстве

Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.

Также Politeka сообщала, что студенты Днепра рассказали о многочисленных случаях китайского вируса