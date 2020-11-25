У Дніпрі пішов з життя помічник голови обласної державної адміністрації, ветеран АТО Олександр Мотрюк

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на Facebook-сторінці Павлоградського осередку Військово-Патріотичного Клубу "Айдар" Україна.

Причиною смерті став "китайський" вірус.



"Ми висловлюємо свій глибокий сум та щирі співчуття з приводу непоправного горя, передчасної смерті щирого українця, великого патріота своєї країни, хорошого товариша", - сказано в повідомленні.

Олександр воював у зоні АТО, а після повернення до мирного життя регулярно допомагав бійцям. Він був ініціатором створення Громадської ради при ОДА – посередника між людьми та керівникам області.

Днями вірус забрав життя генерального директора КБ «Південне» Олександра Дегтярьова.

Він був одним з найдосвідченіших фахівців Української аерокосмічної галузі.

Також ми повідомляли, що 17 листопада не стало відомого українського режисера Романа Віктюка, йому було 84 роки. Улюбленець публіки помер у лікарні.

Нагадаємо, 27 жовтня Віктюка госпіталізували у важкому стані. Лікарі діагностували у театрального діяча китайський вірус і намагалися врятувати йому життя, але хвороба не залишила шансів.

Зазначимо, найбільша кількість підтверджених випадків вірусу за минулу добу зареєстровано в Дніпропетровській області - 1255.

Всього за час пандемії на Дніпропетровщині було підтверджено 31861 випадок вірусу.

Як писала Politeka, у Дніпрі з лікарень масово звільняються медики, лікарі в замішанні

Нагадаємо, поліція почала облаву на дніпрян, люди не приховують невдоволення.

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