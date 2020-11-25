В Днепре ушел из жизни помощник главы областной государственной администрации, ветеран АТО Александр Мотрюк

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке Павлоградського осередку Вiйськово-Патрiотичного Клубу "Айдар" Україна.

Причиной смерти стал "китайский" вирус.



"Мы выражаем свою глубокую грусть и искренние соболезнования по поводу непоправимого горя, преждевременной смерти всего украинского, большого патриота своей страны, хорошего товарища", - говорится в сообщении.

Александр воевал в зоне АТО, а после возвращения к мирной жизни регулярно помогал бойцам. Он был инициатором создания общественного совета при ОГА – посредника между людьми и руководителям области.

На днях вирус забрал жизнь генерального директора КБ «Южное» Александра Дегтярева.

Он был одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли.

Также мы сообщали, что 17 ноября не стало известного украинского режиссера Романа Виктюка, ему было 84 года. Любимец публики скончался в больнице.

Напомним, 27 октября Виктюка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у театрального деятеля китайский вирус и пытались спасти ему жизнь, но болезнь не оставила шансов.

Отметим, наибольшее количество подтвержденных случаев вируса за минувшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской области - 1255.

Всего за время пандемии на Днепропетровщине был подтвержден 31861 случай вируса.

Как писала Politeka, в Днепре из больниц массово увольняются медики, врачи в замешательстве

Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.

Также Politeka сообщала, что студенты Днепра рассказали о многочисленных случаях китайского вируса