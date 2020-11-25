У Дніпрі поліцейські перевіряють хворих "китайським" вірусом на дотримання самоізоляції

Як передає Politeka.net, про процедуру контролю розповіли журналісти в сюжеті "34 канали"( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Так, хворий після отримання позитивного тесту на вірус повинен 14 знаходиться на самоізоляції. Дільничні поліцейські навідуються до хворого, просять поставити підпис і проводять профілактичні бесіди — протягом двох тижнів залишатися вдома і не контактувати з родичами і знайомими.

Поліцейські можуть отримати інформацію про порушення від сімейних лікарів.

"Через тиждень або на 10-й день до мене в домофон подзвонили. Це була перша половина дня. Добрий день, перевірка самоізоляції, поліція. Дивлюся, дійсно стоять в масці Нацполіція і з логотипом "поліція", - розповів хлопець, до якого вже навідувалися правоохоронці.

У поліції кажуть, що в разі відмови відкрити двері, на людину складають адмінпротокол за статтею 44 з позначкою 3 кодексу України про адміністративне правопорушення і направляють його до суду.





Лікарі кажуть, що вони мають повне право повідомляти про порушення, оскільки недотримання правил самоізоляції може призвести до поширення хвороби.

Також ми повідомляли, що в Покрові, Дніпропетровської області в одній зі шкіл захворіло 50% вчителів. За словами мера міста, серед хворих є і учні.



Зазначимо, найбільша кількість підтверджених випадків вірусу за минулу добу зареєстровано в Дніпропетровській області-1255.



Всього за час пандемії на Дніпропетровщині було підтверджено 31861 випадок вірусу.

Як писала Politeka, у Дніпрі з лікарень масово звільняються медики, лікарі в замішанні

Нагадавши, поліція почала облаву на дніпрян, люди не приховують невдоволення.

Також Politeka повідомляла, що студенти Дніпра розповіли про численні випадки китайського вірусу



