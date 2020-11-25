В Днепре полицейские проверяют больных "китайским" вирусом на соблюдение самоизоляции
Как передает Politeka.net, о процедуре контроля рассказали журналисты в сюжете "34 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, заболевший после получения позитивного теста на вирус должен 14 находится на самоизоляции. Участковые полицейские наведываются к больному, просят поставить подпись и проводят профилактические беседы — в течение двух недель оставаться дома и не контактировать с родственниками и знакомыми.
Полицейские могут получить информацию о нарушении от семейных врачей.
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Врачи говорят, что они имеют полное право сообщать о нарушениях, поскольку несоблюдения правил самоизоляции может привести к распространению болезни.
Также мы сообщали, что в Покрове, Днепропетровской области в одной из школ заболело 50% учителей. По словам мэра города, среди заболевших есть и ученики.
Отметим, наибольшее количество подтвержденных случаев вируса за минувшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской области - 1255.
Всего за время пандемии на Днепропетровщине был подтвержден 31861 случай вируса.
Как писала Politeka, в Днепре из больниц массово увольняются медики, врачи в замешательстве
Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.
Также Politeka сообщала, что студенты Днепра рассказали о многочисленных случаях китайского вируса