В Днепре полицейские проверяют больных "китайским" вирусом на соблюдение самоизоляции

Как передает Politeka.net, о процедуре контроля рассказали журналисты в сюжете "34 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, заболевший после получения позитивного теста на вирус должен 14 находится на самоизоляции. Участковые полицейские наведываются к больному, просят поставить подпись и проводят профилактические беседы — в течение двух недель оставаться дома и не контактировать с родственниками и знакомыми.

Полицейские могут получить информацию о нарушении от семейных врачей.

"Через неделю или на 10-й день ко мне в домофон позвонили. Это была первая половина дня. Добрый день, проверка самоизоляции, полиция. Смотрю, действительно стоят в маске Нацполиция и с логотипом "полиция", - рассказал парень, к которому уже наведывались правоохранители.

В полиции говорят, что в случае отказа открыть дверь, на человека составляют админпротокол по статье 44 с пометкой 3 кодекса Украины об административном правонарушении и направляют его в суд.

Врачи говорят, что они имеют полное право сообщать о нарушениях, поскольку несоблюдения правил самоизоляции может привести к распространению болезни.





Также мы сообщали, что в Покрове, Днепропетровской области в одной из школ заболело 50% учителей. По словам мэра города, среди заболевших есть и ученики.



Отметим, наибольшее количество подтвержденных случаев вируса за минувшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской области - 1255.



Всего за время пандемии на Днепропетровщине был подтвержден 31861 случай вируса.

Как писала Politeka, в Днепре из больниц массово увольняются медики, врачи в замешательстве

Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.

Также Politeka сообщала, что студенты Днепра рассказали о многочисленных случаях китайского вируса



