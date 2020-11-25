У жителів Дніпра злочинним шляхом виманюють гроші

Як передає Politeka.net, про новий світ шахрайства розповіла Ольга Заплава в Facebook.

За її словами, схема пов'язана з мобільними телефонами.





"Будьте пильні і не поспішайте зробити добро, щоб не залишитися в дурнях! Поповнюють вам телефон помилково, а потім просять перевести гроші на банківську карту. Ви переводите гроші, а шахраї потім звертаються до мобільного оператора за поверненням коштів. І ви залишаєтеся в дурнях!",- розповіла дівчина.

Дніпрянка підкреслила, що втрачені гроші можна повернути кількома способами.

"Запам'ятайте: оператор може повернути гроші, якщо ви помилилися і поповнили не той номер без проблем, якщо звичайно гроші не були витрачені! В крайньому випадку можна скористатися послугою переказу коштів з телефону на телефон. Але вона платна", - пояснила дівчина.

У мережі Дніпряни відзначили, що дана схема працює вже досить довго.

"Так! Мені двічі дзвонили і аж насмішили", "за весь час, мені два рази хтось поповнював, і я як порядна людина обидва рази відправляв їм смс:" Велике спасибі!", "На жаль, це вже не новий вид шахрайства", " контрактні номери гроші з рахунку зняти і перевести неможливо) мені дзвонили, але не знали що я контрактний абонент. Я їм статтю 190УК нагадала - обізвали і кинули трубку. Але я не домовила, дзвонила їм раз 10 - підсумок мене заблочили", - писали в мережі.