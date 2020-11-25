В жителей Днепра преступным путем выманивают деньги

Как передает Politeka.net, о новом мире мошенничества рассказала Ольга Заплава в Facebook.

По ее словам, схема связана с мобильными телефонами.





"Будьте бдительны и не спешите сделать добро, чтобы не остаться в дураках! Пополняют вам телефон ошибочно, а затем просят перевести деньги на банковскую карту. Вы переводите деньги, а мошенники потом обращаются к мобильному оператору за возвратом средств. И вы остаетесь в дураках!", - рассказала девушка.

Днепрянка подчеркнула, что утраченные деньги можно вернуть несколькими способами.

"Запомните: оператор может вернуть деньги, если вы ошиблись и пополнили не тот номер без проблем, если конечно деньги не были потрачены! В крайнем случае можно воспользоваться услугой перевода средств с телефона на телефон. Но она платная", - пояснила девушка.

В сети днепряне отметили, что данная схема работает уже довольно долго.

"Да! Мне дважды звонили и аж насмешили", "За все время, мне два раза кто-то пополнял, и я как порядочный человек оба раза отправлял им смс:"Большое спасибо!", "К сожалению, это уже не новый вид мошенничества", "Контрактные номера деньги со счета снять и перевести невозможно) Мне звонили, но не знали что я контрактный абонент. Я им статью 190УК напомнила - обозвали и кинули трубку. Но я не договорила, звонила им раз 10-итог меня заблочили", - писали в сети.