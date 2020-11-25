Стало відомо, коли в Дніпрі почнуться зимові канікули
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Telegram-каналі Гумдепартаменту Дніпра.
"Карантину в школах Дніпра немає, а канікули почнуться з 25 грудня", - йдеться в повідомленні.
Так, канікули в місцевих школах почнуться – 25 грудня 2020 року, у день католицького Різдва і триватимуть до 10 січня наступного року.
Нагадаємо, що з суботи, 21 листопада, в Україні, у зв'язку з дією нових штрафів за порушення карантину правоохоронці робитимуть порушникам зауваження, а в разі відмови - документувати дії правопорушника.
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Також ми повідомляли, що в Покрові, Дніпропетровської області в одній зі шкіл захворіло 50% вчителів. За словами мера міста, серед хворих є і учні.
Зазначимо, найбільша кількість підтверджених випадків вірусу за минулу добу зареєстровано в Дніпропетровській області-1255.
Всього за час пандемії на Дніпропетровщині було підтверджено 31861 випадок вірусу.
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