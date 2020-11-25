Стало відомо, коли в Дніпрі почнуться зимові канікули



Як передає Politeka.net, про це повідомили на Telegram-каналі Гумдепартаменту Дніпра.

"Карантину в школах Дніпра немає, а канікули почнуться з 25 грудня", - йдеться в повідомленні.

Так, канікули в місцевих школах почнуться – 25 грудня 2020 року, у день католицького Різдва і триватимуть до 10 січня наступного року.





Нагадаємо, що з суботи, 21 листопада, в Україні, у зв'язку з дією нових штрафів за порушення карантину правоохоронці робитимуть порушникам зауваження, а в разі відмови - документувати дії правопорушника.

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Зазначимо, найбільша кількість підтверджених випадків вірусу за минулу добу зареєстровано в Дніпропетровській області-1255.



Всього за час пандемії на Дніпропетровщині було підтверджено 31861 випадок вірусу.

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