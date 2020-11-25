Стало известно, когда в Днепре начнутся зимние каникулы
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Telegram-канале Гумдепартамента Днепра.
"Карантина в школах Днепра нет, а каникулы начнутся с 25 декабря", - говорится в сообщении.
Так, каникулы в местных школах начнутся – 25 декабря 2020 года, в день католического Рождества и продлятся до 10 января следующего года.
Напомним, что с субботы, 21 ноября, в Украине, в связи с действием новых штрафов за нарушение карантина правоохранители будут делать нарушителям замечание, а в случае отказа - документировать действия правонарушителя.
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Также мы сообщали, что в Покрове, Днепропетровской области в одной из школ заболело 50% учителей. По словам мэра города, среди заболевших есть и ученики.
Отметим, наибольшее количество подтвержденных случаев вируса за минувшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской области - 1255.
Всего за время пандемии на Днепропетровщине был подтвержден 31861 случай вируса.
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