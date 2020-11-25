Стало известно, когда в Днепре начнутся зимние каникулы



Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Telegram-канале Гумдепартамента Днепра.

"Карантина в школах Днепра нет, а каникулы начнутся с 25 декабря", - говорится в сообщении.

Так, каникулы в местных школах начнутся – 25 декабря 2020 года, в день католического Рождества и продлятся до 10 января следующего года.





Напомним, что с субботы, 21 ноября, в Украине, в связи с действием новых штрафов за нарушение карантина правоохранители будут делать нарушителям замечание, а в случае отказа - документировать действия правонарушителя.

Также мы сообщали, что в Покрове, Днепропетровской области в одной из школ заболело 50% учителей. По словам мэра города, среди заболевших есть и ученики.



Отметим, наибольшее количество подтвержденных случаев вируса за минувшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской области - 1255.



Всего за время пандемии на Днепропетровщине был подтвержден 31861 случай вируса.

Как писала Politeka, в Днепре из больниц массово увольняются медики, врачи в замешательстве

Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.

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