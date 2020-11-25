У Дніпрі та області продовжує зростати кількість заражених "китайським" вірусом
Як передає Politeka.net, оновлену статистику надали на Telegram-каналі"Карантин Дніпро".
Так, станом на ранок, 25 листопада, в місті зареєстрували 313 нових випадків.
Всього - 15 737 випадків. Одужали всього 10 980 чоловік. За останню добу в Дніпрі померло 11 осіб.
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Ситуація погіршилася і в області: Дніпропетровщина вийшла на перше місце в Україні за кількістю заражених за добу. Всього за 24 листопада було підтверджено 1255 випадків, повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
За весь час пандемії, в Дніпропетровській області був підтверджений 31 861 випадок зараження "китайським" вірусом.
Раніше в МОЗ попереджали, що повний локдаун введуть у разі колапсу медичної системи - він настане, коли в Україні фіксуватимуть 25-30 тисяч хворих за добу. Зараз найскладніша ситуація в Києві, Одесі та Харківській області, всього по країні лікарняні ліжка заповнені на 52%.
Підкреслимо, що в Дніпропетровській області кількість хворих стрімко йде вгору, а вірус наздоганяє навіть дітей.
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Також Politeka повідомляла, що студенти Дніпра розповіли про численні випадки китайського вірусу