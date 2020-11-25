В Днепре и области продолжает расти количество зараженных "китайским" вирусом

Как передает Politeka.net, обновленную статистику предоставили на Telegram-канале "Карантин Днепр".

Так, по состоянию на утро, 25 ноября, в городе зарегистрировали 313 новых случаев.

Всего - 15 737 случаев. Выздоровели всего 10 980 человек. За последние сутки в Днепре умерло 11 человек.

Ситуация ухудшилась и в области: Днепропетровщина вышла на первое место в Украине по количеству зараженных за сутки. Всего за 24 ноября было подтверждено 1255 случаев, сообщил глава МОЗ Максим Степанов на своей страничке в Facebook.

За все время пандемии, в Днепропетровской области был подтверждён 31 861 случай заражения "китайским" вирусом.



Ранее в Минздраве предупреждали, что полный локдаун введут в случае коллапса медицинской системы - он наступит, когда в Украине будут фиксировать 25-30 тысяч заболевших за сутки. Сейчас самая сложная ситуация в Киеве, Одессе и Харьковской области, всего по стране больничные койки заполнены на 52%.





Подчеркнем, что в Днепропетровской области количество заболевших стремительно идет вверх, а вирус настигает даже детей.

Как писала Politeka, в Днепре из больниц массово увольняются медики, врачи в замешательстве

Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.

Также Politeka сообщала, что студенты Днепра рассказали о многочисленных случаях китайского вируса



