Справжньою причиною смерті відомого режисера Романа Віктюка стала онкологія
Про це повідомляє Politeka з посиланням на kp.ru.
Так, близькі Віктюка розповіли, що протягом багатьох років він боровся із захворюванням на рак.
Вони також зазначили, що останнім часом режисер "висох" і дуже схуднув. Він вже не був таким енергійним і життєрадісним, яким його всі пам'ятали.
"В нього ж онкологія була багато років. Віктюк завжди стійким і життєрадісним був, а останнім часом щось знітився і висох, дуже сильно схуднув. Мабуть, рак його повільно з'їдав. Але ковід добив", - сказали близькі Віктюка.
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Також вони додали, що Віктюка госпіталізували з коронавірусом. Першу реанімацію він пережив, а ось другу - ні. Вірус вдарив по його судинах, в результаті чого у нього стався інсульт.
"Ми думали вже, що страшне позаду. Але потім ковід по судинах вдарив, у Віктюка стався інсульт. І другу реанімацію Роман Григорович вже не переніс", - розповіли близькі режисера.
Він потрапив до лікарні за три тижні до своєї смерті - 28 жовтня.
Як відомо, легендарний режисер Роман Віктюк народився в Україні - у Львові, де його і поховають. Його життя обірвалось 17 листопада у віці 84 років.
Нагадаємо, Віктюк закликав жителів Донбасу замислитися, де їхня батьківщина.
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