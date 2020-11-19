Настоящей причиной смерти известного режиссера Романа Виктюка стала онкология
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на kp.ru.
Так, близкие Виктюка рассказали, что в течение многих лет он боролся с раком.
Они также отметили, что в последнее время режиссер "высох" и очень похудел. Он уже не был таким энергичным и жизнерадостным, каким его все помнили.
"У него же онкология была много лет. Виктюк всегда стойким и жизнерадостным был, а в последнее время что-то сник и высох, очень сильно похудел. Видимо, рак его медленно съедал. Но ковид добил", - сказали близкие Виктюка.
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Также они добавили, что Виктюка госпитализировали с коронавирусом. Первую реанимацию он пережил, а вот вторую - нет. Вирус ударил по его сосудам, в результате чего у него случился инсульт.
"Мы думали уже, что страшное позади. Но потом ковид по сосудам ударил, у Виктюка случился инсульт. И вторую реанимацию Роман Григорьевич уже не перенес", - рассказали близкие режиссера.
Он попал в больницу за три недели до своей смерти - 28 октября.
Как известно, легендарный режиссер Роман Виктюк родился в Украине - во Львове, где его и похоронят. Его жизнь оборвалась 17 ноября в возрасте 84 лет.
Напомним, Виктюк призвал жителей Донбасса задуматься, где их родина.
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