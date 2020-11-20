Я хочу створити свій проект і вийти тією людиною, якою я зараз стала

Дизайнер, співачка і бізнес-леді, а також внучка першого глави уряду України Вітольда Фокіна Маша Фокіна в інтерв'ю "POLITEKALIFE" розповіла, що зміниться в її кар'єрі і навіщо вона повернулася на батьківщину (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Насправді, я впевнена, що не всі артисти погоджуються скрізь виступати, ніхто ніде не виступає. Я хочу зробити свій проект, ми працюємо з хлопцями, ми хочемо, щоб Маша Фокіна грала по-іншому, я хочу вийти тією людиною, якою я вже стала", - підкреслила українська співачка.

За словами дівчини, більше не буде поп-пісень і тих яскравих кліпів, які вона створювала раніше. Маша зізналася, що тепер у неї буде інший образ і музика, вона хоче змінити кар'єрний стиль. Вона також заінтригувала шанувальників, заявивши, що це буде круто.

"Артем написав її для мене, ми з командою працюємо втрьох над нею. Ми кожен день на студії, кожен день щось крутимо, радимося з Артемом. У нас постійно онлайн-переговори. Це дуже цікаво, важко, мені здається, буде дуже круто", - додала Фокіна.

Крім того, вона зізналася в інтерв'ю, з якою метою вона приїхала назад в Україну, а не залишилася в Америці, де вона проживала деякий час. Маша підкреслила, що вона 15 років жила на Україну і США, але їй важко жити закордоном, оскільки там все занадто жорстоко в плані буття.

"Я ще не повернулася. Чотири роки я жила в Америці, я зіткнулася з тим, що є різні речі, коли ти відпочиваєш півроку, і коли ти зіткнулася з реальністю буття. Америка -це інший світ, тому мені стало важко, мене багато не влаштовує там", - зазначила українська співачка.

Нагадаємо, що бізнес-леді Маша Фокіна осоромилася, не відповівши на питання за шкільною програмою.

Як повідомляла Politeka, співачка Маша Фокіна похвалилася, що у неї на безіменному пальці правої руки з'явилася обручка.

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