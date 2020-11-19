Незважаючи на те, що кількість заражених китайським вірусом продовжує щодня пробивати нову стелю, є ті, хто не вірять в його небезпеку
Тим, хто ігнорує маски і вважає, що вірус – це вигадка для залякування людей, лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубов дав кілька рекомендацій. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз.
Він запросив "ковідних атеїстів" попрацювати волонтерами в переповнених відділеннях інтенсивної терапії. Вони можуть прати білизну, мити підлогу або перестилати пацієнтів. Лікар пояснив, що в лікарнях дуже не вистачає рук, особливо гостро відчувається дефіцит молодшого медичного персоналу.
"Я думаю, що доба або кілька годин роботи в реанімації з пацієнтами з китайським вірусом, з переповненими реанімаціями, відділеннями, які були розраховані на шість ліжок, а мають як мінімум 9-12 пацієнтів, робота кілька годин в такому відділенні – й "атеїзм ковідний" пройде дуже скоро", – зазначив він.
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Крім запрошення поволонтерити, Дубов також звернувся до "невіруючих" ще з однією пропозицією:
"Величезне прохання до атеїстів ковіда, напевно, не звертатися за допомогою до медичного персоналу, а просто вмирати вдома, синіючи. Якщо ви не вірите у вірус, то, будь ласка, не звертайтеся до лікарів".
За останню добу в Україні зафіксовано 13 357 нових випадків зараження. Всього в Україні виявили 583510 випадків захворювання вірусом з Китаю.
Ускладнення, викликані хворобою, вже забрали життя 10 369 українців. Серед них-величезна кількість медиків, які опинилися фактично на передовій лінії фронту.
Нагадавши, українця з інсультом поховали за" ковидним " протоколом.
Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.
Також Politeka писала, що захворюваність китайським вірусом в Україні піде на спад, лікар назвала терміни.