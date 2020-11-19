Як так можна?!

Рідним не дозволили віддати данину покійному і гідно попрощатися з ним

У селі Гірка Полонка у Волинській області стався скандал в одній з місцевих лікарень. Так, лікарі приписали померлому коронавірусну інфекцію, хоча причиною смерті чоловіка був інсульт.

Сім'я померлого скаржиться на те, що через це не змогли нормально попрощатися з ним і поховати як годиться, повідомляє "ТРК Аверс".

3 листопада у 63-річного чоловіка стався інсульт. Його поклали до Луцької районної лікарні. Через два дні він помер. Дружина покійного каже, що її чоловікові навіть не робили ПЛР-тест і в лікарняних виписках про коронавірус нічого немає. Жінка принесла виписку з лікарні і показала її журналістам, дійсно про коронавірус там немає ні слова.

Дізнавшись про смерть чоловіка, родичі почали підготовку до похорону. Вони сподівалися віддати данину покійному і гідно провести його в останню путь. Але після того, як бездарі-лікарі їм оголосили діагноз коронавірус, обряд поховання довелося скоротити.

Тому волинянина поховали без відспівування і в мішку, а спецкостюми робітників кинули просто в яму з небіжчиком. Тобто чоловіка помістили в мішок і зарили, як собаку.

Крім цього, до труни не допустили ні родичів, ні священика. Також не дозволили провести обряд поховання. Більше того, за те, що привезли небіжчика з діагнозом коронавірус, дружина віддала 3,5 тисячі гривень.

Зі свого боку медики стверджують, що чоловіка з непідтвердженим діагнозом, але з підозрою на коронавірус поховали за протоколом.

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