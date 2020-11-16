У парламенті мають намір рекомендувати Кабміну скасувати карантин вихідного дня
За таких умов можуть дозволити роботу барів, ресторанів, кафе, спортивних залів, прийом відвідувачів у ТРЦ.
Відповідний проект постанови № 4381 був зареєстрований в парламенті в понеділок, 16 листопада.
- барів, ресторанів, кафе;
- спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
- прийом відвідувачів в торгово-розважальних центрах;
- прийом відвідувачів в інших установах розважальної діяльності;
- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність в сфері торговельного та побутового обслуговування населення;
- роботу закладів культури та проведення культурних масових заходів.
Як повідомлялося раніше, лікарям в Україні доведеться вибирати, кому з пацієнтів надавати допомогу та рятовати.
"Швидка" забрала Влада Яму з ефіру "Танців з зірками", в якому він зараз стані: "Станцював...", фото
Російська Кардашьян влаштувала безконтрольну спокусу у вузькому ліфчику: "Дайте ковток"
ПриватБанк знущається над клієнтами, скарги сиплються одна за одною: "Тепер, щоб підтвердити платіж..."
Нова ВІА Гра зганьбила Меладзе в прямому ефірі: "Сподіваюся, Костянтин дав ляща цій кучерявій"
Про це попередила директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України Вікторія Задорожна.
Напомним, за минулу добу в Дніпропетровській області 847 осіб отримали позитивний результат тесту на китайський вірус, що стало новим антирекордом.
Найбільше число інфікованих зафіксовано в Дніпрі - 424 випадки.
Нагадаємо, Борис Тізенгаузен розкритикував владу за введення карантину вихідного дня.
Як повідомляла Politeka, деякі українські міста відмовилися дотримуватися карантину вихідного дня.
Також Politeka писала, що у Харкові на ринку "Барабашово" розповіли, як зміниться їх графік після введення карантину вихідного дня.