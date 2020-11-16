У парламенті мають намір рекомендувати Кабміну скасувати карантин вихідного дня

За таких умов можуть дозволити роботу барів, ресторанів, кафе, спортивних залів, прийом відвідувачів у ТРЦ.

Відповідний проект постанови № 4381 був зареєстрований в парламенті в понеділок, 16 листопада.

Верховна рада

Так, Верховна Рада планує рекомендувати уряду дозволити роботу на вихідних:
  • барів, ресторанів, кафе;
  • спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • прийом відвідувачів в торгово-розважальних центрах;
  • прийом відвідувачів в інших установах розважальної діяльності;
  • прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність в сфері торговельного та побутового обслуговування населення;
  • роботу закладів культури та проведення культурних масових заходів.

Як повідомлялося раніше, лікарям в Україні доведеться вибирати, кому з пацієнтів надавати допомогу та рятовати.

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Так, якщо ігнорування правил карантину і загальна ситуація з коронавірусом в Україні не зміниться, не виключено введення протоколу "сортування" хворих в медичний установах.

Про це попередила директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України Вікторія Задорожна.

Напомним, за минулу добу в Дніпропетровській області 847 осіб отримали позитивний результат тесту на китайський вірус, що стало новим антирекордом.

Найбільше число інфікованих зафіксовано в Дніпрі - 424 випадки.

Нагадаємо, Борис Тізенгаузен розкритикував владу за введення карантину вихідного дня.

Як повідомляла Politeka, деякі українські міста відмовилися дотримуватися карантину вихідного дня.

Також Politeka писала, що у Харкові на ринку "Барабашово" розповіли, як зміниться їх графік після введення карантину вихідного дня.