В парламенте намерены рекомендовать Кабмину отменить карантин выходного дня
При таких условиях могут разрешить работу баров, ресторанов, кафе, спортивных залов, прием посетителей в ТРЦ.
Соответствующий проект постановления № 4381 был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 16 ноября.
- бары, рестораны, кафе;
- спортивные залов, фитнес-центры, бассейны;
- разрешить принимать посетителей в ТРЦ;
- разрешить принимать посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
- разрешить принимать посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- учреждения культуры и разрешение проведить культурные массовые мероприятия.
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