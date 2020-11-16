В парламенте намерены рекомендовать Кабмину отменить карантин выходного дня

При таких условиях могут разрешить работу баров, ресторанов, кафе, спортивных залов, прием посетителей в ТРЦ.

Соответствующий проект постановления № 4381 был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 16 ноября.

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Так, Верховная Рада планирует рекомендовать правительству открыть на выходных:
  • бары, рестораны, кафе;
  • спортивные залов, фитнес-центры, бассейны;
  • разрешить принимать посетителей в ТРЦ;
  • разрешить принимать посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
  • разрешить принимать посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • учреждения культуры и разрешение проведить культурные массовые мероприятия.

Как сообщалось ранее, врачам в Украине придется выбирать, кому из пациентов оказывать помощь и спасать.

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Так, если игнорирование правил карантина и общая ситуация с коронавирусом в Украине не изменится, не исключено введение протокола "сортировки" больных в медицинский учреждениях.

Об этом предупредила директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского НАМН Украины Виктория Задорожная.

Напомним, за минувшие сутки в Днепропетровской области 847 человек получили положительный результат теста на китайский вирус, что стало новым антирекордом.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Днепре – 424 случая.

Напомним, Борис Тизенгаузен раскритиковал власть за введение карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, некоторые украинские города отказались придерживаться карантина выходного дня.

Также Politeka писала, что в Харькове на рынке "Барабашово" рассказали, как изменится их график после введения карантина выходного дня.