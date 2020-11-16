У Дніпрі активізувалися нахабні домушники, які обманюють дітей і просять впустити їх додому
Як передає Politeka, про ситуацію, що сталася, розповідає в соцмережі Вікторія.
За її словами, на 12 кварталі з'явилися спритні і дуже хитрі домушники, які втираються в довіру до дітей.
Так, у неділю 15 Листопада молодший син Вікторії гуляв у дворі біля будинку. До нього на вулиці підійшла повна жінка низького зросту. Була одягнена чорний спортивний костюм з пов'язкою на голові.
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Жінка вирішила спросиить у дитини, чому той без шапки і в ході розмови почала задавати всякі питання. Далі сталася розмова, в якій дитина повідомила, що мама з татом поїхали, а бабусі і дідусі немає.
Після чого вона повела хлопчика додому під приводом, щоб той надів шапку. У цей момент вдома знаходився старший брат хлопчика. Він здивувався нежданим гостям і поцікавився у жінки, хто вона така.
Жінка представилася подружкою матері і що, нібито та попросила її подивитися, як там діти, поки вона відсутня.
Після чого обійшла всю квартиру і просто вийшла.
Мати дітей вважає, що це була розвідка і аферисти-домушники просто хотіли з'ясувати, що є цінного в квартирі.
"Поки тривала розмова, вона встигла оглянути всю квартиру. Ярик зрозумів-щось не так, але розгубився. Загалом вона обнишпорила всі кімнати, нічого не взяла і пішла. Я так розумію, це була розвідка. Проводите бесіди зі своїми дітьми!",- розповіла Вікторія.
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