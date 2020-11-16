У лікарні Новомосковська Дніпропетровської області лікарі борються з вірусом в нестерпних умовах

Про це Politeka стало відомо з повідомлення Олександри Новицької у Фейсбуці, яка опублікувала відповідні знімки фото з лікарні.

На фото помітно, що лікарі працюють в жахливих умовах і допомагають собі підручними засобами.

"Наші лікарі працюють в екстремальних умовах. Це просто капець. Зверніть увагу на умови в наших відділеннях, де люди повинні одужувати, а не працювати в екстремальних умовах. Нескінченно непрацююча каналізація, вода відсутня, замінити лампочку в палатах нікому. Крапельниці ставлять медпрацівники під ліхтарик мобільного", – пише Олександра.

Новицька зазначає, що влада витрачає мільйони на рекламу, але у відділеннях лікарні немає елементарних умов.

За минулу добу в Дніпропетровській області 847 осіб отримали позитивний результат тесту на китайський вірус, що стало новим антирекордом.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Дніпропетровської ОДА.

Найбільше число інфікованих зафіксовано в Дніпрі - 424 випадки.

За останню добу 546 осіб перемогли важке захворювання. Всього за час пандемії на Дніпропетровщині зроблено 170,5 тис.тестів на COVID-19 методом ПЛР і понад 276,5 тис. — методом ІФА.

Зафіксовано 22 069 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом. Одужали 9 276 жителів області, 595 осіб не впоралися з хворобою.