У лікарні Новомосковська Дніпропетровської області лікарі борються з вірусом в нестерпних умовах
Про це Politeka стало відомо з повідомлення Олександри Новицької у Фейсбуці, яка опублікувала відповідні знімки фото з лікарні.
На фото помітно, що лікарі працюють в жахливих умовах і допомагають собі підручними засобами.
"Наші лікарі працюють в екстремальних умовах. Це просто капець. Зверніть увагу на умови в наших відділеннях, де люди повинні одужувати, а не працювати в екстремальних умовах. Нескінченно непрацююча каналізація, вода відсутня, замінити лампочку в палатах нікому. Крапельниці ставлять медпрацівники під ліхтарик мобільного", – пише Олександра.
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