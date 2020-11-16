За минулу добу в Дніпропетровській області 847 осіб отримали позитивний результат тесту на китайський вірус, що стало новим антирекордом

Про це Politeka стало відомо з повідомлення прес-служби Дніпропетровської ОДА.

Найбільше число інфікованих зафіксовано в Дніпрі - 424 випадки.

За останню добу 546 осіб перемогли важке захворювання. Всього за час пандемії на Дніпропетровщині зроблено 170,5 тис.тестів на COVID-19 методом ПЛР і понад 276,5 тис. — методом ІФА.

Зафіксовано 22 069 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом. Одужали 9 276 жителів області, 595 осіб не впоралися з хворобою.

Нагадаємо, в Україні скасували адаптивний карантин, коли обмеження відрізнялися в різних регіонах залежно від кількості хворих.

Тепер в Україні діє загальнонаціональний карантин.

Під заборону потрапили масові заходи за участю понад 20 осіб, заповнюваність більше 50% місць в театрах і кінотеатрах, громадському транспорті; робота дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля, робота після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе; планових госпіталізацій.

У суботу 14 листопада стартував карантин вихідного дня і вже з'явилися перші роз'яснення, які магазини можуть працювати.

Про них повідомив головний санітарний лікар України. Про це інформує прес-служба МОЗ.

Зокрема, Ляшко зазначив, що супермаркетам і магазинам, в яких відведено не менше 60% площі під Продукти харчування, дозволено працювати під час карантину вихідного дня.

Їм також дозволено торгувати непродовольчими товарами.

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