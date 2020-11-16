У понеділок, 16 листопада, в окремих регіонах України почалася зима

Зокрема, перший сніг випав і в Дніпропетровській області.

Дніпряни відразу ж почали ділитися в соцмережах враженнями про незвичайне погодне явище в кінці осені. Деякі користувачі викладають також фото і відео першого снігу.

Відзначимо, що сьогодні, 16 листопада, погода буде досить морозною і сніжною. В Укргідрометеоцентрі попереджали, що в деяких регіонах температура може опуститися до -5 градусів.

Найхолодніше буде на Сході і в Харківській області — -3..-5 градусів вдень, але в інших регіонах "мінусів" не очікується.

У центральних і північних областях буде - +1... + 5 градусів. Найтепліше, традиційно, буде на заході країни, де термометри покажуть в середньому +5... +9 градусів, місцями від +4 градусів.

У столиці синоптики прогнозують і вдень, і вночі очікується +2... +4 градуси.

Опади у вигляді снігу очікуються в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Як повідомлялося раніше, цього місяця українцям варто готуватися до затяжної магнітної бурі. При цьому фахівці з астрономії Сонця попереджають, що прогноз трохи змінився. Так, в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН розповіли, що буря буде більш потужною, ніж передбачалося.

Також озвучені нові дати магнітного удару: він розпочнеться 18 листопада і триватиме до 25. При цьому його пік припаде на 20 і 22 числа.

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".