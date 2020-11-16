У Дніпропетровській області в приватному житловому будинку сталася пожежа
Як стало відомо з повідомлення прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій( ДСНС), в внаслідок події загинули троє маленьких дітей-2014, 2016 та 2018 років народження.
Зазначається, пожежа сталася в неділю, 16 листопада, в селі Бикове Криничанського району. Рятувальники локалізували його о 16:49 на площі 25 кв м, а о 17:17 - ліквідували.
До ліквідації вогню було залучено сім пожежників та дві одиниці техніки. Причини виникнення пожежі на даний момент поки невідомі.
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Нагадаємо, в Одесі рятувальники гасили масштабну пожежу на Аркадійської алеї.
Так, 13 листопада в 3:22 в Службу порятунку надійшло сигнал про спалах одноповерхової будівлі на Аркадійської алеї.
По прибуттю на місце виклику рятувальники було встановлено загоряння дощок і будівельного сміття у одноповерхової будівлі. В 3:52 пожежу локалізовано та о 5:33 ліквідовано на площі 150 м2.
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