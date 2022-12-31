Что значат сны, которые приходят в Новый год, и что ожидать от будущего

Считается, что сны, приснившиеся с 31 декабря на 1 января, присылают нам наши ангелы-хранители в качестве подарка.

Вещие сны в новогоднюю ночь могут быть прямые и символические. С первыми все ясно: образы и символы, которые фигурируют в этом сне не требуют толкования – все и так ясно. А вот с символическими снами все намного сложнее, но они дают нам хороший шанс что-то исправить в своей жизни.

Приятные сны

Если в Новый год тебе приснились фейерверки, праздничные огни, хлопушки – сон запоминать не нужно, он нечего не значит. А вот если во сне ты летала, путешествовала, взбиралась вверх по лестнице, сажала дерево, мыла ноги или била мух – жди карьерного роста.

Если тебе приснился сон в новогоднюю ночь, в котором ты видишь себя спящей, убиваешь на себе вшей, голодаешь, валяешься в грязи, кипятишь белье, ешь уху, переливаешь вино – в ближайшее время тебя ожидает удача в финансовых делах.

Жареное мясо, теплые перчатки, береза, цветущая липа и белоснежные зубы – это все означает счастье в новом году. А если тебе приснится горбун – тебя ожидает самое большое счастье.

Неприятные сны

К сожалению, тебе могут приснится не самые приятные сны, которые не сулят нечего хорошего. Если ты во сне царапалась, ела вареную говядину, делала покупки, разводила костер, рыла колодец, брила бороду, давила клопов, или тебе приснились щетки, изделия из стали, цыплята – тебя ожидает ухудшение материального положения. Если тебе приснился кошмар, не стоит воспринимать его буквально и бояться.

Умершие родственники во сне важный символ. Нужно точно запомнить, что они говорили или делали, так как это и есть самое точное пророчество.

А если вам приснился плохой сон, но проснулись вы в хорошем настроении, это означает, что неприятные события произойдут, но принесут в конечном итоге положительные перемены в вашу жизнь.

Не стоит забывать, что сны в Новый год – особенные. Но не стоит расстраивается, если тебе приснился плохой сон, поскольку это шанс все исправить. Только от тебя зависит твоя жизнь.