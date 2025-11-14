Сотрудничество Государственной экологической инспекции Полесского округа с местными общинами выходит на новый уровень благодаря экспериментальному проекту по усилению госконтроля.

Проект, охватывающий Житомирскую и Ровенскую области, призван сделать надзор за окружающей средой более прозрачным и оперативным. На днях состоялась ключевая встреча специалистов Пункта экологического контроля (ТЭК) в селе Садки с представителями Олиевского сельского совета, в ходе которой стороны договорились о подлинном партнерстве по борьбе с экологическими нарушениями на местах.

Пилотный проект: прозрачность и оперативность

Государственная экологическая инспекция Полесского округа активно внедряет экспериментальный проект, цель которого – кардинально изменить подходы к государственному экологическому контролю. Проект реализуется на территории Житомирской и Ровенской областей.

Начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский объяснил философию реформы:

"Реформа экологического контроля, реализуемая в формате экспериментального проекта, призвана сделать государственный надзор в сфере окружающей среды более прозрачным, оперативным и результативным. Мы стремимся не только повысить эффективность реагирования на нарушения, но и построить подлинное партнерство с территориальными общинами в решении экологических вызовов на местах".

Встреча на месте: работа ТЭК и общины

11 ноября прошла важная рабочая встреча представителей ДЭИ и местного самоуправления. Специалисты Пункта экологического контроля № 1 (ТЭК), расположенного в селе Садки, провели совещание с представителями Олиевского сельского совета, чья территория входит в зону деятельности этого пункта.

Главная цель встречи:

Разъяснение принципов работы ТЭК.

Информация об особенностях имплементации пилотного проекта.

Обсуждение актуальных экологических проблем, уже обнаруженных во время работы инспекторов.

Участники очертили четкие направления дальнейшего взаимодействия, понимая, что только совместные усилия могут усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства.