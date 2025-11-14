Проект, охватывающий Житомирскую и Ровенскую области, призван сделать надзор за окружающей средой более прозрачным и оперативным. На днях состоялась ключевая встреча специалистов Пункта экологического контроля (ТЭК) в селе Садки с представителями Олиевского сельского совета, в ходе которой стороны договорились о подлинном партнерстве по борьбе с экологическими нарушениями на местах.
Пилотный проект: прозрачность и оперативность
Государственная экологическая инспекция Полесского округа активно внедряет экспериментальный проект, цель которого – кардинально изменить подходы к государственному экологическому контролю. Проект реализуется на территории Житомирской и Ровенской областей.
Начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский объяснил философию реформы:
"Реформа экологического контроля, реализуемая в формате экспериментального проекта, призвана сделать государственный надзор в сфере окружающей среды более прозрачным, оперативным и результативным. Мы стремимся не только повысить эффективность реагирования на нарушения, но и построить подлинное партнерство с территориальными общинами в решении экологических вызовов на местах".
Встреча на месте: работа ТЭК и общины
11 ноября прошла важная рабочая встреча представителей ДЭИ и местного самоуправления. Специалисты Пункта экологического контроля № 1 (ТЭК), расположенного в селе Садки, провели совещание с представителями Олиевского сельского совета, чья территория входит в зону деятельности этого пункта.
Главная цель встречи:
- Разъяснение принципов работы ТЭК.
- Информация об особенностях имплементации пилотного проекта.
- Обсуждение актуальных экологических проблем, уже обнаруженных во время работы инспекторов.
Участники очертили четкие направления дальнейшего взаимодействия, понимая, что только совместные усилия могут усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства.