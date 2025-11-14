Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) опубликовала итоги работы за неделю (с 7 по 13 ноября 2025 г.), зафиксировав масштабные экологические нарушения.

Общая сумма ущерба, рассчитанная за ущерб окружающей среде, составила 13 миллионов 385 тысяч гривен. Самым резонансным случаем стала незаконная вырубка деревьев в пределах регионального ландшафтного парка «Притисянский» в Закарпатье, ущерб от которой превысил 8 миллионов гривен. Также фиксируются проблемы в Винницкой области, где местный сельсовет не ликвидировал мусорные свалки, нанеся ущерб почти в миллион гривен.

Общая статистика: ущерб на миллионы

В течение недели сотрудники территориальных органов Госэкоинспекции провели 386 мер контроля и составили 351 протокол об административных нарушениях.

Несмотря на то, что сумма наложенных за этот период штрафов составляет 85 тыс. грн, главным показателем остается рассчитанный ущерб окружающей среде:

"За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 13 миллионов 385 тысяч гривен."

В то же время, инспекторы продолжают активно работать над взысканием этих средств: в бюджет уже взыскано 991 тыс. грн (с учетом ранее выставленных претензий и исков).

Экологическое преступление в заповеднике на Закарпатье

Наибольшее экологическое преступление недели зафиксировано на Закарпатье. Инспекторы обнаружили незаконную вырубку деревьев на территории регионального ландшафтного парка «Притисянский» (близ сел Часловцы и Демичи).

Жаль: Расчет убытков за это вопиющее нарушение, совершенное в пределах природно-заповедного фонда, составил 8 миллионов 363 тысячи 522 гривны.

Материалы по незаконной вырубке уже направлены в полицию Ужгородского района для возбуждения уголовного производства.

Мусорные проблемы и вырубка на местах

Кроме масштабной вырубки в Закарпатье, ГЭИ зафиксировала серьезные нарушения в сфере обращения с отходами и незаконной лесозаготовки:

Винницкая область: Инспекция предъявила претензию Краснопольскому сельскому совету на сумму 961,5 тыс. грн. Причина — бездействие: сельсовет не ликвидировал свалки отходов на своей территории, что привело к засорению земельных участков.

Кировоградская область: Инспекция Приднепровского округа рассчитала ущерб на 815,1 тыс. грн за незаконную вырубку деревьев разных пород. Нарушения совершены гражданами без необходимых разрешительных документов на территории лесного фонда Бирковского лесничества. Материалы этого дела также переданы в полицию.