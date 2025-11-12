Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Зубович принял участие в конференции заинтересованных сторон "Зеленые рабочие места для восстановления и европейской интеграции Украины".

Участникам мероприятия были презентованы аналитическое исследование и рекомендации для Правительства Украины по созданию «зеленых» рабочих мест, в частности, для реинтеграции ветеранов и участников российско-украинской войны в «зеленый» сектор экономики.

Представители органов государственной власти, международных организаций, бизнеса, общин, учебных заведений и науки обсудили «дорожную карту» по созданию новых «зеленых» рабочих мест в процессе послевоенного восстановления Украины.

Среди участников Елена Криворучкина, народный депутат Украины и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, Пьер Карло Сандей, уполномоченный представитель Программы ООН по окружающей среде в Украине, Дземал Ходжич, главный технический советник представительства Международной организации труда в Украине, Светлана Берзина, проект «Зеленые рабочие ВОО «Живая планета»).

Заместитель Министра представил видение Министерства развития «зеленого» рынка труда и роли государства в его формировании. Ведь полномасштабная война России против Украины привела к значительным потерям, разрушениям и убыткам для окружающей среды, экономики страны, усугубляет климатический кризис, с которым сегодня сталкивается весь мир. Госэкоинспекция продолжает фиксировать и документировать экологические преступления, чтобы каждый случай получил надлежащую оценку, а виновные понесли ответственность. По состоянию на ноябрь 2025 года причиненный ущерб окружающей среде составляет почти 6 трлн грн.

«Зеленые рабочие места – это не только новый тренд, но и стратегический инструмент восстановления Украины. Мы уже сегодня создаем условия для переквалификации, обучения и привлечения ветеранов для работы в экологическом секторе – в Госэкоинспекции, национальных парках, учреждениях природоохранного направления. Наши герои, защищавшие нас и нашу страну, имеют большую мотивацию сохранить наши природные богатства и качество окружающей среды для наших детей и будущих поколений», – отметил Игорь Зубович.

Кроме того, заместитель Министра подчеркнул, что опыт наших защитников и защитниц в сфере противоминной деятельности необходим для очистки деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов, а применение дронов и современных технологий искусственного интеллекта - для наблюдений и выявления нарушений в сфере природоохраны. Зеленое восстановление, в целом, будет способствовать созданию тысяч рабочих мест, развитию новых технологий и формированию справедливой, а также устойчивой экономики, где главной ценностью является человек и безопасная окружающая среда.

Справка:

«Зеленые рабочие места» – это виды занятости, направленные на сохранение или восстановление окружающей среды, повышение эффективности использования природных ресурсов и уменьшение выбросов. Их создание является ключевой частью реализации Европейского зеленого курса и перехода Украины к климатически нейтральной экономике.

Проект "Зеленые рабочие места для восстановления и европейской интеграции Украины" реализуется Программой ООН по окружающей среде (UNEP) в партнерстве с Международной организацией труда (ILO) и Всеукраинской общественной организацией "Живая планета". Инициатива является частью Платформы действий по зеленому восстановлению Украины (Green Recovery Platform for Ukraine).