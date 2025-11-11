На этот раз жертвой преступников стали 17 сырорастущих дубов, которые росли в защитной полосе у железнодорожных путей на территории Олиевской общины под Житомиром. Злоумышленников на месте не обнаружили, но специалисты ДЭИ сразу вызвали полицию. По подсчетам Инспекции, окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 360 тысяч гривен. Материалы дела уже готовятся к передаче правоохранителям для возбуждения уголовного производства.

Вырубка дубов вблизи Житомира.

Во время планового рейда на территории Олиевской территориальной общины (входящей в Полесский экологический кластер) государственные экологические инспекторы обнаружили факт массовой незаконной рубки.

Преступники уничтожили 17 молодых дубов. Эти деревья были частью защитных лесонасаждений, растущих в полосе отвода железных дорог, выполняя важную функцию защиты путей.

Начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский подчеркнул важность следующих проверок:

"Такие рейды в рамках ТЭК являются одним из ключевых инструментов государственного экологического контроля. Каждая незаконная рубка – это потеря для природы и прямое нарушение закона, за которое придется отвечать".

Ущерб и привлечение полиции

Поскольку лица, причастные к вандализму, успели исчезнуть до прибытия инспекторов ГЭИ, специалисты немедленно вызвали полицию по номеру 102. Следственно-оперативная группа прибыла на место для совместного досмотра, составления протокола и оформления необходимых документов.

После фиксации факта нарушения Государственная экологическая инспекция произвела расчет ущерба, причиненного окружающей среде:

Ущерб за незаконную порубку дубов достигает более 360 тысяч гривен.

Поскольку в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки уголовного преступления (статья 246 УК Украины – незаконная порубка леса), Инспекция в ближайшее время передаст все собранные материалы правоохранительным органам для начала досудебного расследования.