Это решение создает четкие и понятные правила для привлечения миллиардных американских инвестиций в стратегические сектора украинской экономики, в частности, добычу критических минералов, энергетику и инфраструктуру. Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Егор Перелыгин назвал этот день "важным" и подчеркнул: система, которую рынок ждал годами, наконец-то заработала.

Финиш длинного марафона

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Егор Перелыгин в своем сообщении подчеркнул, что решение Правительства является логическим завершением длительного процесса, начавшегося с подписания межправительственного Соглашения с США.

"Это решение, которого рынок ждал с момента подписания межправительственного Соглашения, ратифицированного Законом Украины от 8 мая 2025 года № 4417-ІХ... Сегодня могу уверенно сказать - система запущена", - отметил Перелыгин.

Чиновник выразил гордость за свою команду и партнеров из правительства США, подчеркнув, что они совершили переход "от видения к конкретному инструменту для инвестиций и развития".

Новые правила игры для бизнеса

Принятое постановление не просто "дает добро" на сотрудничество, а формирует совершенно новые, понятные и прогнозируемые правила взаимодействия между украинским бизнесом, государством и американскими партнерами.

Перелыгин назвал четыре ключевых пункта, которые определяет этот правительственный документ:

Определение приоритетов: Четко определено, какие именно проекты в сфере недропользования и инфраструктуры на территории Украины подпадают под действие Соглашения.

Источники финансирования: Зафиксировано, как именно будут финансироваться проекты в рамках сотрудничества с Фондом восстановления и Агентством ГЧП (государственно-частного партнерства).

Условия для участников: Установлены обязательные требования для компаний, которые будут привлекать инвестиции и продавать добытую продукцию.

Сотрудничество с контрагентами: Сформированы условия для партнерства с потенциальными контрагентами, что должно способствовать надлежащему развитию украинского бизнеса.

Инвестиции в стратегическую устойчивость

Замминистра подчеркнул, что цель запуска Фонда — это не только экономическое развитие, но и усиление безопасности государства.

"Мы формируем понятные, прогнозируемые и взаимовыгодные условия для инвестиций в стратегические сектора - добыча и переработка критических минералов, энергетика, инфраструктура и высокие технологии. Это не только будет способствовать развитию украинского бизнеса, но и усилит энергетическую безопасность и устойчивость нашего государства", - заявил Егор Перелыгин.

Следующие шаги, по его словам, включают утверждение инвестиционных протоколов, выбор советника и администратора, после чего начнется прямая реализация конкретных проектов.

"Каждая договоренность должна превращаться в результат", - подытожил чиновник.