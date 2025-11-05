Инспекторы нашли и изъяли более 500 метров мысиновых сеток, наполненных рыбой. В результате оперативных действий все найденные водные биоресурсы, которые еще имели признаки жизни, были возвращены в природную среду. Общий ущерб, причиненный государству лишь одной из выявленных партий сетей, предварительно оценивается более чем в 1 миллион 666 тысяч гривен. Правоохранительные органы уже работают над установлением лиц, причастных к браконьерству.

Находка в Сулинском заказнике

Экоинспекторы Центрального округа 2 ноября провели рейдовые мероприятия на территории заповедной зоны - ландшафтного заказника "Сулинский", расположенного вблизи населенных пунктов Святиловка и Бугаевка Полтавской области. Цель мероприятий – предотвращение браконьерства и фиксация нарушений.

В результате тщательной работы были обнаружены многочисленные "бесхозяйственные орудия ловли". В частности, инспекторы извлекли:

9 мысиновых сеток общей протяженностью более 500 метров, в которых запуталось большое количество рыбы разных видов.

Рыбу спасли, браконьеров ищут

Согласно экологическому законодательству всю рыбу, которая была обнаружена в сетках и имела признаки жизни, немедленно вернули обратно в воду, что позволило сохранить часть водных биоресурсов. Поскольку нанесенный ущерб был существенным, все собранные материалы были переданы в правоохранительные органы для начала расследования.

Частный случай браконьерства зафиксировали вблизи села Шушваловка, где было обнаружено еще 4 рыболовные сетки с бирками.

"Инспекторами была вызвана следственно-оперативная группа ОП №1 Кременчугского РУП ГУНП в Полтавской области. Данные сети изъяты правоохранителями, ориентировочный ущерб, причиненный государству, составляет 1 миллион 666 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия, цель которых установить, кто именно стоит за этими вопиющими случаями незаконного вылова рыбы в заказнике.