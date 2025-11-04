1 ноября во Всемирный день экологии и экологов при участии заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игоря Зубовича состоялось торжественное открытие второго экспериментального ТЭК в городе Умань Черкасской области.

На открытии присутствовали председатель Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко и его заместитель Елена Криворучкина, и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко, начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, проектный менеджер ПРООН в Украине Андрей Наконечный, начальник Госэкоинспекции Центрального округа Сергей Полищук, директор Национального дендрологического парка «Софиевка», основатель фонда «Рідна країна» Николай Томенко, председатель президент ВОО "Живая планета" Светлана Берзина, представители бизнеса, органов местного самоуправления, военнослужащие, ученые и общественность.





Такие пункты уже начали функционировать в шести областях страны в Черкасской, Полтавской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Николаевской областях. Первый ТЭК был открыт в селе Садки, Березовской сельский совет Житомирской области.

Каждый житель общин, входящих в территорию ТЭК, может стать активным помощником защиты окружающей среды, сообщив о незаконных вырубках, загрязнениях земель и водных объектов, браконьерстве и т.п., лично в ТЭК или телекоммуникационными средствами. Это обеспечит оперативное реагирование на следующие сообщения.









«Открытие второго ТЭК — это еще один шаг к построению современной системы защиты окружающей среды и изменению всей системы экоконтроля в Украине. Есть большие надежды на этот проект, ведь он вводит совершенно новый подход — не наказывать, а предотвращать причинение вреда», — отметил Игорь Зубович, заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

«ТЭК — это модель перехода от устаревшей системы экоконтроля, работавшей по принципу «карательной» функции, к превентивной, которая предусматривает: фиксацию нарушений и нанесенный окружающей вред с помощью новейшего оборудования, оперативное реагирование на вызовы, патрулирование и рейды, цифровизацию процессов контроля и обработки информации. Кроме того, для Госэкоинспекции Украины приоритетно трудоустройство ветеранов войны на должности инспекторов по охране окружающей среды, в частности, в ТЭКах, - подчеркнул Александр Субботенко, и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины.

Основатель фонда «Рідна країна» Николай Томенко в своем выступлении обратил внимание на четыре приоритета государственной экологической политики в условиях войны:

1. мониторинг экологического ущерба, нанесенного российской ордой, и признание международными организациями и международным правом «преступлений РФ против окружающей среды» как «экоцида»;

2. предотвращение загрязнения экологии, которое под прикрытием войны, бесконтрольно осуществляют так называемые местные глитаи;

3. интегрирование задач и направлений экологического контроля в один государственный институт;

4. привлечение военных к работе в пунктах экологического контроля и в системе Госэкоинспекции.

Данный пилотный проект продлится шесть месяцев, после чего будет оценена его эффективность, которая будет использована при подготовке законопроекта о новой системе экоконтроля в Украине.

Справка: ТЭК оборудован мобильной лабораторией, квадрокоптером и компьютерной техникой. Закупка оборудования осуществлена ​​в рамках проекта Программы развития ООН в Украине по оценке ущерба окружающей среде, финансируемой правительством Швеции.

Проект реализуется в рамках Стратегии реформирования государственного экоконтроля до 2029 года, базирующейся на стандартах ЕС, принятой Правительством. Координируется Минэкономики на базе Госэкоинспекции.