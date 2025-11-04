В Житомирской области расширяется круг подозреваемых по резонансному делу о незаконной вырубке более 2600 деревьев в государственном предприятии «Грозинское».

Благодаря материалам, собранным Государственной экологической инспекцией Полесского округа, прокуратура сообщила о подозрении еще двум лицам: бывшему руководителю частного предприятия и должностному лицу ГП «Грозинское», ответственному за лесное хозяйство. По подсчетам экологов, государству нанесен ущерб на сумму более 14,6 миллиона гривен.

С чего началось расследование

Уголовное производство началось после внеплановой проверки, проведенной Экоинспекцией Полесского округа еще в июне 2023 года. Тогда специалисты зафиксировали многочисленные нарушения природоохранного законодательства в сфере использования и воспроизводства лесов на территории ГП «Грозинское».





Как сообщил начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский, инспекция последовательно отстаивает интересы государства:

"Совместно с органами прокуратуры, полиции, а также при активном участии общественности мы системно разоблачаем экологические преступления, привлекаем виновных к ответственности и боремся за чистую, безопасную и восстановленную окружающую среду для наших общин. Государственная экологическая инспекция Полесского округа не допустит безнаказанности за преступления против природы".

Как работала схема и какие убытки

Следствие установило, что инициатором противоправной деятельности стала бывшая директор ГП «Грозинское», которая решила начать незаконную вырубку в лесных массивах, находившихся под охраной ее предприятия. В схему она привлекла заведующего лесным хозяйством и руководителем частного предприятия.

В результате их совместных действий было незаконно вырублено более 2600 деревьев таких ценных пород, как сосна, дуб и береза.

По расчетам Экоинспекции, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 14,6 миллиона гривен.

Подозрения и судебная победа

Экоинспекция Полесского округа была признана потерпевшей стороной в уголовном производстве.

В марте 2025 года административный суд удовлетворил иск Экоинспекции, признав противоправными действия по выдаче лесорубного билета.

В конце мая 2025 года Госэкоинспекция выиграла судебное дело о взыскании с ГП «Грозинское» указанных почти 15 миллионов гривен за незаконную порубку леса.

В августе 2025 года бывшему директору предприятия уже было сообщено о подозрении по статье о незаконной порубке леса, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УКУ).

В настоящее время по той же правовой квалификации подозрения объявлено еще двум фигурантам — бывшему руководителю частного предприятия и должностному лицу, ответственному за лесное хозяйство.